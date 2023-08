Une grande partie des régions japonaises, y compris les régions centrales, se préparent à l'approche du typhon Khanun près du sud-ouest du Japon mardi, alors que l'agence météorologique du pays met en garde contre les dommages causés par les vents violents et les fortes précipitations.

La tempête se trouvait à environ 160 kilomètres (99 miles) à l'est-nord-est de la ville d'Amami dans le sud-ouest du Japon et se déplaçait lentement vers le nord à 9 heures locales (0000 GMT), a déclaré l'Agence météorologique japonaise (JMA).

Après avoir contourné les parties occidentales de la préfecture de Nagasaki, Khanun devrait se diriger parallèlement à la côte vers le nord, en direction de la Corée du Sud, selon l'Agence météorologique japonaise.

Khanun a progressivement perdu de sa force mais continue de souffler des vents de 108 km/h, avec des rafales pouvant atteindre 144 km/h.

Des précipitations de 300 à 400 mm sont attendues entre mardi et mercredi dans les régions de Shikoku et du sud de Kyushu, avec 200 à 300 mm de pluie à Amami, ainsi qu'à Kinki, dans l'ouest du Japon, et dans la région centrale de Tokai, a indiqué l'agence météorologique.

"En raison de la lenteur du déplacement du typhon et de son impact prolongé, les précipitations totales pourraient largement dépasser les précipitations mensuelles normales pour le mois d'août sur la côte de l'océan Pacifique de Kyushu et de l'ouest du Japon, ainsi que dans la région de Tokai", a déclaré l'agence météorologique japonaise.

Mazda Motor Corp suspendra la production dans ses deux usines nationales mercredi et jeudi, a déclaré le constructeur automobile lundi.

Le service de Shinkansen, ou train à grande vitesse, pourrait également être suspendu entre les gares de Hakata et d'Osaka de mercredi soir à jeudi matin, a déclaré la West Japan Railway Co.

La ville de Nagasaki a déplacé un lieu de commémoration du 78e anniversaire du bombardement atomique américain, mercredi, d'un parc à un centre de convention couvert.