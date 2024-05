Le ministre japonais des finances, Shunichi Suzuki, a déclaré mardi qu'il était préoccupé par les implications négatives de la faiblesse actuelle du yen et par son effet sur les incitations à augmenter les salaires.

"L'un de nos principaux objectifs est de parvenir à des augmentations salariales supérieures à la hausse des prix", a déclaré M. Suzuki. "D'un autre côté, si les prix restent élevés, il sera difficile d'atteindre cet objectif même si les salaires augmentent.

Si la faiblesse du yen est une aubaine pour les exportateurs, elle est devenue un casse-tête pour les décideurs politiques japonais, car elle nuit à la consommation en augmentant le coût des importations de matières premières.

L'effondrement du yen au-delà de 160 pour un dollar à la fin du mois dernier a déclenché une série d'interventions présumées de la part de Tokyo.

La monnaie japonaise a rebondi depuis lors et s'est échangée pour la dernière fois autour de 156,45.

Lors d'une conférence de presse régulière après la réunion du cabinet, M. Suzuki a réaffirmé que les taux de change devaient être fixés par les marchés reflétant les fondamentaux et qu'il était souhaitable que la monnaie évolue de manière stable.

Le gouvernement surveillera de près le marché des changes et prendra les mesures appropriées si nécessaire, a-t-il déclaré.

Répondant aux questions sur les rendements des obligations de référence du gouvernement japonais qui ont atteint leur plus haut niveau depuis plus de dix ans lundi, M. Suzuki a déclaré qu'il était important que le gouvernement surveille étroitement le marché et communique avec les négociants.

Le rendement des obligations japonaises à 10 ans s'est négocié autour de 0,979 % dans les transactions du matin.

"Le gouvernement mettra en œuvre des politiques de gestion de la dette appropriées pour assurer la stabilité de l'émission des obligations d'État", a déclaré M. Suzuki. (Reportage de Satoshi Sugiyama et Makiko Yamazaki ; Rédaction de Muralikumar Anantharaman et Shri Navaratnam)