Le Japon va demander aux ménages et aux entreprises d'économiser l'énergie cet été

La mesure a été fixée lors d'une réunion des ministres mardi, alors que trois régions, dont Tokyo, devraient voir leur capacité de production excédentaire - le niveau en dessous duquel des pénuries d'approvisionnement et des pannes sont possibles - tomber à près de 3 % en juillet.

"Nous prendrons toutes les mesures possibles pour assurer l'approvisionnement, y compris le redémarrage des centrales électriques inactives, l'achat supplémentaire de combustibles et l'utilisation maximale des énergies renouvelables et de l'énergie nucléaire", a déclaré le ministre japonais de l'Industrie, Koichi Hagiuda, lors d'une conférence de presse.

La demande nationale d'économie d'énergie du gouvernement intervient pour la première fois depuis 2015 et sera effective entre le 1er juillet et le 30 septembre. Pendant cette période, le public sera invité à éteindre les lumières inutiles et à régler les climatiseurs à 28 degrés Celsius.

L'approvisionnement en électricité du Japon a été serré dans un contexte de redémarrage lent de ses centrales nucléaires et d'une série de fermetures de centrales thermiques vieillissantes, en partie pour atteindre son objectif de réduction des émissions de dioxyde de carbone (CO2).

Le pays, pauvre en ressources, est également confronté au risque d'une pénurie de combustibles fossiles en raison d'une éventuelle rupture d'approvisionnement en combustibles tels que le gaz naturel liquéfié (GNL) en provenance de Russie dans le cadre du conflit entre la Russie et l'Ukraine et de l'élargissement des sanctions imposées à Moscou par l'Occident.

L'offre d'électricité au Japon devrait devenir encore plus serrée en hiver, la capacité excédentaire estimée passant sous la barre des 3 % dans sept des dix régions totales en janvier et février, y compris dans la région de Tokyo, où elle devrait passer sous la barre des 0 %.