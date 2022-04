Le Japon va financer 48 Mds$ de subventions pour amortir les chocs de l'inflation

Le gouvernement japonais va dépenser 48 Mds$ pour financer des subventions et d'autres mesures d'aide destinées à amortir le choc économique de la hausse des prix du carburant et des matières premières, selon un document obtenu par Reuters lundi. Sur les 6,2 trillions de yens de dépenses, environ 2,7 trillions de yens seront financés par un budget supplémentaire que le gouvernement établira plus tard cette année, indique le document. Le document ne donne pas de détails sur la façon dont le reste des dépenses sera financé.

L'administration du Premier ministre Fumio Kishida devrait annoncer le plan d'aide mardi, dans le cadre des efforts visant à atténuer la douleur infligée par la flambée des prix des produits de base dans le monde entier à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le programme comprendra 1,5 trillion de yens de dépenses pour faire face à la flambée des prix du carburant et 1,3 trillion de yens de versements en espèces aux ménages à faible revenu, selon le document.