Le Japon prévoit d'investir 15 000 milliards de yens (107,5 milliards de dollars) au cours des 15 prochaines années pour approvisionner le pays en hydrogène, a déclaré le gouvernement mardi, alors qu'il accélère ses efforts pour utiliser le gaz afin de passer à une économie à faible émission de carbone.

Partout dans le monde, les pays rivalisent pour développer l'hydrogène comme moyen de réduire les émissions dans certaines des industries les plus difficiles à décarboniser, telles que la production d'acier et la fabrication de produits chimiques, et en raison de son utilité potentielle pour assainir le secteur de l'énergie.

Le Japon, qui a publié pour la première fois sa stratégie de base pour l'hydrogène en 2017, a annoncé mardi un objectif révisé visant à porter l'approvisionnement en hydrogène à 12 millions de tonnes par an d'ici 2040.

Le plan initial prévoyait que l'approvisionnement en hydrogène au Japon atteigne 3 millions de tonnes par an d'ici 2030, contre 2 millions de tonnes actuellement.

D'ici 2050, le Japon vise environ 20 millions de tonnes, alors qu'il s'attend à ce que le marché mondial de l'hydrogène génère un revenu annuel de 2,5 trillions de dollars.

Sur les 15 000 milliards de yens, le gouvernement prévoit de fournir 6 à 8 000 milliards de yens, le reste provenant du secteur privé, a indiqué le ministère de l'industrie.

Le plan vise également à aider les entreprises japonaises à jouer un rôle central dans la fourniture des électrolyseurs nécessaires à la production d'hydrogène à partir de l'eau.

Il fixe comme objectif que les entreprises affiliées au Japon, dans le pays et à l'étranger, disposent d'une capacité totale de 15 gigawatts d'électrolyseurs d'ici à la fin de la décennie, contre moins de 1 GW aujourd'hui.

(1 $ = 139,4900 yens)