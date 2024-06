Le Premier ministre japonais Fumio Kishida s'apprête à annoncer une nouvelle prolongation des subventions à l'essence jusqu'à la fin de l'année, a rapporté vendredi le radiodiffuseur public NHK.

Le gouvernement a mis en place cette mesure anti-inflation depuis janvier 2022 afin de subventionner les grossistes en carburant et de réduire les prix de détail dans les stations-service du pays. Elle a été prolongée à sept reprises, la dernière fois

récemment

jusqu'à la fin du mois de juin, malgré certaines critiques concernant son impact sur la santé budgétaire.

Le gouvernement met également la dernière main aux préparatifs en vue d'adopter un programme supplémentaire d'allègement des factures d'électricité et de gaz pour trois mois à partir du mois d'août et envisage des mesures d'aide aux retraités et aux personnes à faible revenu au-delà de l'automne, selon la NHK.

M. Kishida devrait dévoiler ces mesures lors d'une conférence de presse à 18 heures (0900 GMT) vendredi, a indiqué la NHK. (Reportage de Kaori Kaneko et Kantaro Komiya ; Rédaction de Sonali Paul et Kim Coghill)