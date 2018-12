Le Japon va quitter la Commission baleinière internationale (CBI)

TOKYO, 26 décembre (Reuters) - Le Japon a décidé de quitter la Commission baleinière internationale (CBI), l'organisme chargé de réglementer la chasse à la baleine, pour relancer la pêche commerciale de cétacés dès juillet prochain, a annoncé mercredi un porte-parole du gouvernement japonais.

"A partir de juillet 2019, quand le retrait sera effectif le 30 juin, le Japon va reprendre la pêche commerciale dans les eaux territoriales du Japon et sa zone économique exclusive (ZEE), et cessera la pêche à la baleine dans l'océan Antarctique et dans l'hémisphère sud", a précisé Yoshihide Suga.

Tokyo a signé en 1986 le moratoire sur la pêche à la baleine mais a continué à capturer des baleines en invoquant un traité de 1946 qui autorise la pêche de ces mammifères marins à des fins de recherche scientifique.

La Cour internationale de justice (CIJ) avait condamné en 2014 le Japon à cesser ses pêches scientifiques en Antarctique.

Tokyo avait déjà menacé de quitter la CBI lorsque l'organisme avait de nouveau rejeté sa demande reprendre la pêche commerciale.

Le Japon soutient de longue date que la plupart des espèces de baleines ne sont pas menacées d'extinction et que la consommation alimentaire de cétacés fait partie de la culture nippone, bien qu'elle soit en berne dans le pays.

Selon le journal Asahi, la viande de baleine représente 0,1% de la consommation de viandes des Japonais. (Linda Sieg et Kaori Kaneko; Arthur Connan pour le service français)