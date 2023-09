Le Japon va renforcer ses liens maritimes et autres avec l'Asie du Sud-Est, selon Kishida

Aujourd'hui à 05:58 Partager

Le Japon renforcera son soutien et sa coopération avec les pays d'Asie du Sud-Est dans six domaines, notamment les infrastructures de transport et les patrouilles maritimes, a déclaré mercredi le Premier ministre Fumio Kishida.

Il a fait ces remarques lors d'un discours au Forum ASEAN-Indo-Pacifique (AIPF) à Jakarta, qui accueille cette semaine un sommet des dix membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN). Cette décision intervient alors que la Chine s'affirme dans les eaux contestées de la région. "Nous développerons un large éventail d'initiatives de coopération dans les domaines politique, sécuritaire, économique, culturel et social", a déclaré M. Kishida. Le Japon offrira une formation à 5 000 personnes au cours des trois prochaines années dans ces six domaines, qui comprennent également la coopération dans le cyberespace, a précisé M. Kishida. Les projets d'infrastructure de transport comprennent la construction de ports maritimes, de routes, de chemins de fer et d'aéroports. Le Japon contribuera également à renforcer les capacités d'application du droit maritime en formant le personnel des agences de garde-côtes et de la police maritime, et en fournissant des navires de patrouille, a indiqué M. Kishida. À la suite des retombées de la pandémie de coronavirus et de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, M. Kishida a également déclaré que le Japon renforcerait les chaînes d'approvisionnement avec la région afin de garantir une distribution stable des marchandises et la sécurité alimentaire. Tokyo doit accueillir un sommet avec les dirigeants de l'ANASE en décembre pour célébrer 50 ans de relations. (1 $ = 146,9400 yens)