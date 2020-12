Le Japon vise une "nouvelle croissance" avec un plan de relance de 700 milliards de dollars

TOKYO (Reuters) - Le Japon a dévoilé mardi un nouveau plan de 708 milliards de dollars (584 milliards d'euros) pour tenter d'accélérer sa relance économique face à la crise due au coronavirus, avec un accent mis sur de nouveaux moteurs de croissance comme les évolutions environnementales et l'innovation numérique.

Plus de la moitié de ce plan, environ 40.000 milliards de yens (317 milliards d'euros), consiste en des dépenses budgétaires directes et des initiatives destinées à réduire les émissions de carbone et à favoriser le déploiement des technologies numériques au sein de l'économie nippone.

"Nous avons rassemblé ces nouvelles mesures pour maintenir l'emploi, soutenir les entreprises et rétablir l'économie et ouvrir une voie permettant d'atteindre une nouvelle croissance dans les secteurs 'vert' et du numérique afin de préserver la vie et le niveau de vie de la population", a déclaré le Premier ministre, Yoshihide Suga, lors d'une réunion avec des dirigeants du parti au pouvoir.

Ce plan, qui a ensuite été validé par le gouvernement, va porter à environ 3.000 milliards de dollars le montant cumulé de toutes les mesures de soutien prises au Japon depuis le début de la crise du coronavirus, ce qui représente deux tiers de la taille de l'économie japonaise.

Le financement de ce plan, qui prévoit aussi des garanties de crédit et des prêts pour les petites entreprises, n'a pas été précisé.

Le gouvernement prépare un troisième collectif budgétaire de 20.000 milliards de yens pour l'exercice fiscal en cours, a dit une source à Reuters.

Yoshihide Suga a déclaré que les mesures présentées mardi permettraient de gonfler de 3,6 points la croissance économique du Japon.

L'économie nippone a rebondi sur la période juillet-septembre après une contraction historique au deuxième trimestre. Cependant de nombreux analystes s'attendent à ce que le rétablissement reste modeste du fait d'une nouvelle vague d'infections au coronavirus.

(Avec Kaori Kaneko et Takaya Yamaguchi; version française Jean Terzian et Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)

par Leika Kihara et Tetsushi Kajimoto