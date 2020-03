Le Japon vole au secours de ses entreprises

Le financement, que le gouvernement doit annoncer mardi, marque une forte augmentation par rapport aux 500 MdsJPY annoncés précédemment. Selon le document, le gouvernement fera appel à des institutions financières publiques, notamment la JFC et la Banque de développement du Japon, pour fournir le financement. Cette décision intervient alors que l'épidémie de coronavirus qui s'étend a secoué l'économie japonaise, qui était déjà au bord de la récession.

La semaine dernière, le ministre des finances Taro Aso a exhorté les institutions financières publiques et privées à redoubler d'efforts pour assurer un financement sans heurts des entreprises. La troisième plus grande économie du monde a reculé de 7,1% en rythme annuel au cours des trois mois clos fin décembre, sa plus forte baisse depuis 2014, selon des données révisées publiées lundi.

Le nombre de cas de coronavirus au Japon a dépassé 1 100, y compris ceux présents à bord d'un bateau de croisière, et a fait 16 victimes, alors que le pays se prépare à accueillir les Jeux olympiques d'été en juillet et août.

Le train de mesure prévoit que 500 MdsJPY seront alloués aux petites entreprises. Cette somme s'ajoute aux 500 MdsY déjà annoncés. Les autres mesures comprennent un financement d'environ 200 MdsJPY de la Banque de développement du Japon et de la Banque Shoko Chukin pour les entreprises, y compris les plus grandes.