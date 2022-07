Le Japonais Hayashi affirme que la "logique de la force brute" gagne du terrain dans la région indo-pacifique.

Dans un discours prononcé devant un groupe de réflexion de Washington, M. Hayashi a fait référence à l'invasion de l'Ukraine par la Russie et a déclaré que de telles actions ne devraient jamais être autorisées ailleurs. Il a déclaré qu'il était essentiel qu'elle soit considérée comme un "échec patent", sinon d'autres pays tenteraient de changer le statu quo par la force.

Faisant référence aux vols conjoints de bombardiers chinois et russes près du Japon en mai, M. Hayashi a déclaré qu'une coordination militaire plus forte entre la Chine et la Russie devenait un problème de sécurité.

"Nous nous trouvons actuellement à un carrefour historique, empreint d'un sentiment de crise", a-t-il déclaré au Center for Strategic and International Studies. "Nous sommes confrontés à un moment décisif." "Même dans cette région, la 'logique de la force brute' gagne du terrain sur la 'règle de droit', et l'équilibre stratégique dans la région est de plus en plus un défi pour le Japon et les États-Unis", a-t-il déclaré, en faisant référence à l'Indo-Pacifique.

M. Hayashi a déclaré que les "tentatives unilatérales en cours visant à modifier le statu quo par la force ou la coercition dans les mers de Chine orientale et méridionale" étaient de plus en plus préoccupantes et a fait référence à la tension croissante entre la Chine et Taiwan en disant que la stabilité dans le détroit de Taiwan était d'une "extrême importance".

Tout en soulignant à plusieurs reprises les menaces posées par la Chine, Hayashi a largement évité de la mentionner nommément, mais a déclaré qu'il était essentiel de maintenir un "dialogue franc et de haut niveau" avec Pékin et qu'il était également important de coopérer avec elle lorsque cela était nécessaire, comme sur le changement climatique et la Corée du Nord.

M. Hayashi a déclaré qu'il était urgent de renforcer les capacités de dissuasion et de réaction de l'alliance nippo-américaine et a indiqué que le gouvernement de Tokyo prévoyait d'augmenter considérablement les budgets de défense et de renforcer fondamentalement les capacités de défense d'ici cinq ans.

Hayashi, qui était à Washington pour lancer un nouveau dialogue économique "deux plus deux" avec les États-Unis, a déclaré qu'il était nécessaire de garder toutes les options, y compris les "capacités de contre-attaque", sur la table et de renforcer les capacités de défense de haute technologie.

Il a également déclaré qu'il était crucial de renforcer la crédibilité de la dissuasion étendue des États-Unis - une référence au parapluie d'armes nucléaires des États-Unis qui protège les alliés, y compris le Japon - tout en appelant la Chine, qui, selon lui, "développe rapidement sa force nucléaire de manière opaque", à participer aux efforts visant à réduire le risque nucléaire.