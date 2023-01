Le Japonais Kishida déclare que les alliés doivent agir de concert sur la Chine

Lors d'un discours prononcé à la Johns Hopkins School of Advanced International Studies, M. Kishida a déclaré que la Chine constituait le principal défi pour le Japon et les États-Unis.

"Il est absolument impératif pour le Japon, les États-Unis et l'Europe de rester unis dans la gestion de nos relations respectives avec la Chine", a-t-il ajouté.

M. Kishida avait auparavant rencontré le président Joe Biden à la Maison Blanche, qui a déclaré que les États-Unis restaient fermement attachés à leur alliance avec le Japon et a fait l'éloge du renforcement "historique" de la défense de Tokyo annoncé le mois dernier.

"La communauté internationale se trouve à un tournant historique : l'ordre international libre, ouvert et stable que nous nous sommes consacrés à défendre est désormais en grave danger", a déclaré M. Kishida.

La vision de la Chine concernant l'ordre international diffère de celle du Japon et des États-Unis sur certains points que les alliés "ne pourront jamais accepter", a déclaré Kishida.

"La Chine doit prendre une décision stratégique selon laquelle elle respectera les règles internationales établies et qu'elle ne peut ni ne veut changer l'ordre international d'une manière contraire à ces règles", a déclaré Kishida.

"Nous ne permettrons jamais que l'on tente de modifier unilatéralement le statu quo par la force, et nous renforcerons notre dissuasion", a-t-il déclaré, ajoutant que les pays devraient travailler avec la Chine pour contribuer à la paix et à la stabilité mondiales et dans la région indo-pacifique.

M. Kishida a réitéré les préoccupations du Japon concernant les activités militaires de la Chine près des îlots contestés de la mer de Chine orientale - connus sous le nom d'îles Senkaku en japonais et d'îles Diaoyu en chinois - ainsi que le lancement par la Chine, l'année dernière, de missiles balistiques qui ont atterri dans les eaux proches du Japon.

Le mois dernier, le Japon a annoncé son plus grand renforcement militaire depuis la Seconde Guerre mondiale - une rupture spectaculaire avec sept décennies de pacifisme - alimenté par les préoccupations concernant les actions de la Chine dans la région.