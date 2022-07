Le Japonais Shinzo Abe a cherché à relancer l'économie et à respecter son programme conservateur.

Abe, 67 ans, semble avoir été abattu lors d'un discours de campagne vendredi, a rapporté le diffuseur national NHK.

Le législateur conservateur, qui a démissionné brusquement de son poste de premier ministre en 2007 après un an d'exercice, est revenu pour un rare second mandat en 2012 en promettant de relancer une économie stagnante, d'assouplir les limites de la constitution pacifiste de l'après-guerre et de restaurer les valeurs traditionnelles.

Il a joué un rôle déterminant dans l'obtention des Jeux olympiques de 2020 pour Tokyo, caressant le souhait de présider les Jeux et apparaissant même dans la peau du personnage de jeu vidéo de Nintendo, Mario, lors de la remise des Jeux olympiques.

Abe est devenu le premier ministre le plus ancien du Japon en novembre 2019, mais à l'été 2020, le soutien du public avait été érodé par sa gestion de l'épidémie de COVID-19 ainsi que par une série de scandales, dont l'arrestation de son ancien ministre de la justice. Il a démissionné sans présider les Jeux, qui ont été reportés à 2021 en raison du COVID-19.

Il a pris ses fonctions en 2006 en tant que plus jeune premier ministre du Japon depuis la Seconde Guerre mondiale. Après une année marquée par des scandales politiques, l'indignation des électeurs face à la perte de dossiers de retraite et une défaite électorale pour son parti au pouvoir, M. Abe a démissionné en invoquant des problèmes de santé.

"Ce qui m'inquiète le plus maintenant, c'est qu'à cause de ma démission, les idéaux conservateurs que l'administration Abe a soulevés vont s'estomper", a écrit par la suite Abe dans le magazine Bungei Shunju.

"À partir de maintenant, je veux me sacrifier en tant que législateur unique pour que le véritable conservatisme prenne racine au Japon."

Cinq ans après sa démission, qu'il a imputée à une maladie intestinale, la colite ulcéreuse, Abe a ramené au pouvoir son Parti libéral démocrate (PLD) conservateur, évincé en 2009.

Il a ensuite lancé une stratégie à trois volets, les "Abenomics", pour vaincre la déflation persistante et relancer la croissance économique grâce à une politique monétaire et à des dépenses budgétaires extrêmement souples, ainsi qu'à des réformes structurelles pour faire face au vieillissement rapide et à la diminution de la population.

La déflation s'est toutefois avérée tenace et sa stratégie de croissance a souffert en 2019 d'une hausse de la taxe de vente et de la guerre commerciale sino-américaine. L'année suivante, l'épidémie de COVID-19 a déclenché le plus grand effondrement économique que le Japon ait jamais connu.

Au début de l'épidémie, Abe a tardé à fermer les frontières du Japon et à mettre en place un état d'urgence incitant les gens à rester chez eux et les magasins à fermer. Les critiques ont d'abord qualifié la réponse de maladroite et ont ensuite reproché à Abe un manque de leadership.

Malgré tout, le taux de mortalité du Japon est resté bien inférieur à celui de nombreux autres pays développés.

DYNASTIE

Abe est issu d'une riche famille politique dont le père était ministre des affaires étrangères et dont le grand-oncle a été premier ministre. Mais lorsqu'il s'agissait de nombreuses politiques, son grand-père, le défunt premier ministre Nobusuke Kishi, semble avoir été le plus important.

Kishi était un ministre du temps de guerre emprisonné mais jamais jugé comme criminel de guerre après la Seconde Guerre mondiale. Il a occupé le poste de premier ministre de 1957 à 1960, avant de démissionner en raison de la fureur publique suscitée par la renégociation du pacte de sécurité entre les États-Unis et le Japon.

Âgé de cinq ans à l'époque, Abe a entendu le bruit des affrontements entre la police et les foules de gauche qui protestaient contre le pacte devant le parlement, alors qu'il jouait sur les genoux de son grand-père.

Kishi a tenté sans succès de réviser la constitution japonaise de 1947, rédigée par les États-Unis, afin de devenir un partenaire de sécurité égal aux États-Unis et d'adopter une diplomatie plus affirmée - des questions au cœur du propre programme d'Abe.

Abe a augmenté les dépenses de défense et a tendu la main à d'autres pays asiatiques pour contrer la Chine. Il a poussé l'adoption de lois permettant au Japon d'exercer le droit de "légitime défense collective", ou d'aider militairement un allié attaqué.

La révision de la constitution pacifiste est restée une priorité pour Abe, un objectif controversé puisque de nombreux Japonais considèrent que la charte est responsable du bilan pacifique du pays après la guerre.

L'agenda sous-jacent d'Abe était d'échapper à ce qu'il appelait le régime d'après-guerre, un héritage de l'occupation américaine qui, selon les conservateurs, a privé le Japon de sa fierté nationale. Réformer le système éducatif pour restaurer les mœurs traditionnelles était un autre de ses objectifs.

Il a également adopté une position moins apologétique à l'égard des actions du Japon pendant la Seconde Guerre mondiale, affirmant que les générations futures ne devraient pas avoir à s'excuser sans cesse pour les erreurs du passé.

POSITION FERME

Élu pour la première fois au parlement en 1993, après la mort de son père, Abe a accédé à la célébrité nationale en adoptant une position ferme à l'égard de son imprévisible voisin, la Corée du Nord, dans une querelle concernant des citoyens japonais enlevés par Pyongyang il y a plusieurs décennies.

Bien qu'Abe ait également cherché à améliorer les liens avec la Chine et la Corée du Sud, où les souvenirs amers de la guerre sont profonds, il a irrité ces deux voisins en 2013 en visitant le sanctuaire Yasukuni de Tokyo, considéré par Pékin et Séoul comme un symbole du militarisme passé du Japon.

Par la suite, il s'est abstenu de s'y rendre en personne et a préféré envoyer des offrandes rituelles.

De l'autre côté du Pacifique, Abe a tissé des liens étroits avec le président américain Donald Trump, jouant au golf et s'engageant dans de fréquents appels téléphoniques et réunions.

Il a été réélu à la présidence du LDP pour un troisième mandat consécutif de trois ans en 2018 après un changement de règlement du parti et, jusqu'à ce que la pandémie de COVID-19 frappe, certains au sein du LDP avaient envisagé un autre changement de règlement pour lui permettre un quatrième mandat.