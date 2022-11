Le Japonais Suzuki : la chute graduelle du yen, et pas seulement les mouvements volatils, est une préoccupation.

Le commentaire de Suzuki a souligné l'inquiétude des décideurs politiques quant aux impacts négatifs d'une monnaie plus faible sur une reprise économique fragile suite à la pandémie du COVID-19.

"Ce que nous devons garder à l'esprit, c'est que la flambée des prix à l'importation causée par un yen faible (fait) augmenter l'inflation", a déclaré M. Suzuki lors d'une session parlementaire. "En ce sens, un affaiblissement stable ou progressif du yen est une grande source d'inquiétude."

Suzuki n'a pas donné de détails, mais son commentaire pourrait signaler un changement dans la position du gouvernement qui se concentre sur la vélocité des mouvements du yen pour réagir au marché des changes.

Le gouvernement a dépensé un montant record de 43 milliards de dollars pour soutenir le yen le mois dernier après que celui-ci ait chuté à son plus bas niveau en 32 ans. En septembre, il a effectué sa première intervention d'achat de yens depuis 1998.

Suzuki a également déclaré que les taux de change devraient être déterminés par les marchés, tout en étant affectés par divers facteurs.

Suzuki a ajouté que le Japon doit s'en tenir à la discipline budgétaire afin de ne pas perdre la confiance du marché dans la devise yen.

L'économie n°3 du monde a fermement rebondi en avril-juin, soutenue par les dépenses des consommateurs et des entreprises en raison d'un retrait des restrictions du COVID, mais un ralentissement en Chine et dans d'autres économies et une inflation par les coûts entraînée par un yen faible assombrissent les perspectives.