Un investisseur précoce en bitcoins, surnommé le "Jésus du bitcoin", a été arrêté en Espagne sur la base d'accusations américaines selon lesquelles il aurait évité de payer au moins 48 millions de dollars d'impôts, a déclaré mardi le ministère américain de la justice.

Roger Ver, 45 ans, a été accusé de fraude postale et d'évasion fiscale dans un acte d'accusation déposé auprès du tribunal fédéral de Los Angeles, qui a été levé des scellés après son arrestation en Espagne au cours du week-end, a indiqué le ministère.

L'année dernière, la Cour suprême des États-Unis a rejeté l'appel d'un cabinet d'avocats anonyme contre des ordonnances judiciaires le condamnant pour outrage à magistrat parce qu'il n'avait pas communiqué les documents relatifs à un client correspondant à la description de M. Ver.

Bryan Skarlatos, l'avocat de M. Ver, a déclaré dans un communiqué qu'il était "très déçu et surpris" par l'arrestation de M. Ver lors d'un voyage en Espagne.

"M. Ver s'est appuyé sur des professionnels de la fiscalité de premier plan pour l'aider à déclarer ses bitcoins et il a toujours eu l'intention de se conformer pleinement à ses obligations fiscales aux États-Unis", a déclaré M. Skarlatos. "Nous sommes impatients d'établir son innocence devant les tribunaux, si nécessaire.

M. Ver, qui a été pendant un certain temps directeur général du développeur de portefeuilles numériques Bitcoin.com, a commencé à acquérir des bitcoins en 2011 et à promouvoir activement la crypto-monnaie, ce qui lui a valu le surnom de "Bitcoin Jesus".

En 2014, M. Ver a renoncé à sa nationalité américaine pour devenir citoyen de Saint-Kitts-et-Nevis, ce qui, selon les procureurs, a eu des conséquences fiscales pour lui.

Plus précisément, lorsqu'une personne renonce à sa citoyenneté, ses biens sont considérés comme ayant été vendus à leur juste valeur marchande la veille du jour où elle a renoncé à sa citoyenneté, dans le cadre d'une "vente déguisée".

En vertu de la législation fiscale fédérale, toute plus-value résultant de cette "vente déguisée" doit être comptabilisée au cours de l'année fiscale concernée.

Le jour où il est devenu citoyen de Saint-Kitts-et-Nevis, Ver et deux sociétés qu'il possédait, MemoryDealers.com et Agilestar.com, détenaient environ 131 000 bitcoins qui, à l'époque, s'échangeaient chacun pour environ 871 dollars, ce qui les évaluait à plus de 114 millions de dollars.

Les procureurs ont déclaré que M. Ver avait engagé un cabinet d'avocats pour l'aider à préparer ses déclarations de revenus liées à l'expatriation et un expert pour évaluer ses entreprises, mais qu'il leur avait fourni des informations fausses ou trompeuses sur la quantité de crypto-monnaie qu'ils possédaient en réalité.

Le ministère de la justice a déclaré qu'en conséquence, le cabinet d'avocats a préparé et déposé des déclarations fiscales qui sous-évaluaient les deux sociétés et leurs bitcoins et ne déclaraient pas les bitcoins détenus personnellement par M. Ver.

M. Ver a ensuite pris possession des 70 000 bitcoins que les deux sociétés possédaient et les a vendus pour environ 240 millions de dollars en 2017, selon l'acte d'accusation. Mais les procureurs ont déclaré qu'il n'avait pas payé les impôts qu'il devait sur les distributions de ces deux sociétés américaines.

L'acte d'accusation affirme qu'au total, l'Internal Revenue Service a été privé de 48 millions de dollars d'impôts entre 2014 et 2017.

Le ministère de la justice a déclaré qu'il avait l'intention de demander l'extradition de M. Ver. (Reportage de Nate Raymond à Boston, rédaction d'Alexia Garamfalvi et Josie Kao)