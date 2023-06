Zurich (awp) - Le train du renchérissement va ralentir cette année en Suisse, à en croire les économistes du KOF. La normalisation des prix de l'énergie et des carburants ainsi que des entreprises plus modérées dans l'adaptation à la hausse de leurs tarifs explique le recul des prévisions.

L'inflation en glissement annuel devrait ainsi se fixer à 2,2% en 2023, selon les prévisions d'été publiées jeudi par le Centre de recherches conjoncturelles (KOF) de l'EPF de Zurich. En mars, les économistes du KOF tablaient sur 2,6%. Pour l'année prochaine, le renchérissement est toujours attendu à 1,5%.

Dans son communiqué, le centre zurichois rappelle que le taux d'inflation a atteint 2,2% en mai dernier, un niveau plancher depuis mars 2022, malgré des pics enregistrés ces derniers mois. La tendance au ralentissement devrait se prolonger.

Si la normalisation des prix de l'énergie et des carburants permet de soulager quelque peu le budget des ménages, ce ne devrait pas être le cas des loyers. La récente hausse du taux hypothécaire de référence va avoir des conséquences "sensibles" l'automne prochain. Les loyers pèsent actuellement à hauteur de plus de 19% sur l'indice des prix à la consommation, une part appelée à prendre de l'embonpoint ces prochains mois.

En 2024, l'inflation sera causée pour moitié environ par des hausses de loyers, anticipe le KOF.

Résilience conjoncturelle

Dans leur appréciation générale de la situation en Suisse, les économistes zurichois soulignent la vigueur du marché de l'emploi helvétique, malgré une évolution conjoncturelle en berne. Le produit intérieur brut (PIB) de la Suisse devrait augmenter de 1,2% cette année, à peine davantage que la hausse de 1,1% annoncée par le KOF en mars. Pour 2024, les prévisions demeurent à +1,7%.

En prenant en considération les grands événements sportifs, le centre s'attend à des hausses du PIB de 0,9% (0,8% auparavant) et 2,1% (inchangé) respectivement pour 2023 et 2024. La situation n'a que très peu évolué depuis le dernier point de situation. Portée notamment par la consommation privée, la conjoncture en Suisse demeure solide malgré les difficultés liées à l'inflation et aux incertitudes géopolitiques.

Le marché du travail se porte encore mieux et affiche une forte croissance. Ce développement devrait être atténué l'année prochaine. Selon le KOF, le taux de chômage restera à des niveaux historiquement bas, soit 1,8% en 2023 et 2% en 2024. Les salaires réels, eux, ne devraient progresser que faiblement.

Dans son communiqué, le centre zurichois constate par ailleurs une reprise de la construction de bâtiments résidentiels, dopée par la croissance démographique. Les entreprises ont par ailleurs fortement augmenté leurs investissements au début de l'année, malgré les prix de l'énergie et les incertitudes soulevées par la guerre en Ukraine.

fr/ol