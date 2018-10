Le KOF table sur une saison d'hiver solide pour le tourisme suisse

Zurich (awp) - Le tourisme suisse est parvenu à s'adapter aux nouvelles tendances, selon l'institut d'études conjoncturelles (KOF) de l'école polytechnique de Zurich (ETH). Après une saison d'été positive, l'hiver devrait sourire aux acteurs du tourisme helvétiques.

En raison de la conjoncture favorable, tant en Suisse qu'à l'étranger, les nuitées hôtelières devraient progresser de 2,3% au cours de la saison d'hiver, selon les prévisions des économistes publiées mercredi. Ces estimations sont basées sur l'hypothèse de conditions météorologiques moyennes. Toutefois, le renforcement du franc enregistré depuis le milieu de l'année pourrait peser sur la demande.

Avec une hausse de 3,1% des nuitées hôtelières au cours de la saison d'été, la situation s'est révélée particulièrement positive. La tendance devrait se poursuivre. Le KOF table ainsi sur une hausse de 2,7% pour 2019 et de 2,4% pour 2020.

Les touristes étrangers devraient fournir les plus fortes impulsions, en particulier ceux voyageant en provenance d'Asie et d'Amérique du Nord et pour lesquels des taux de croissance élevés sont attendus. Pour les touristes européens, la reprise devrait se poursuivre. L'effet de rattrapage des deux dernières années devrait toutefois s'estomper, projette le KOF.

