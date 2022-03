Le KOSPI connaît sa plus forte hausse depuis un an en raison de l'espoir de réformes du marché par le président élu.

L'indice de référence KOSPI a terminé en hausse de 57,92 points, soit 2,21%, à 2 680,32, sa plus forte hausse depuis le 25 février 2021, acclamant la victoire de l'ancien procureur général Yoon qui a signalé un tournant pour la déréglementation du marché des capitaux pour la quatrième plus grande économie d'Asie.

L'une des principales promesses de Yoon est de supprimer l'impôt sur les plus-values des actions et de faire en sorte que les investisseurs particuliers puissent réaliser des bénéfices.

Il s'est également engagé à améliorer les règles sur la vente à découvert des actions et à protéger les investisseurs individuels contre les offres publiques initiales dérivées.

"Les promesses de Yoon liées au marché financier peuvent être résumées comme la revitalisation du marché des capitaux... De telles mesures augmenteraient l'attractivité des actions et attireraient les investisseurs à long terme", a déclaré Choi Yoo-june, un analyste de Shinhan Investment Corp.

Bien que les promesses de M. Yoon soient axées sur la protection des investisseurs particuliers, les institutions se voient également en mesure d'en bénéficier à terme.

"Quoi qu'il en soit, (ces mesures) seront un 'merci' aux investisseurs institutionnels. Elles donneront un coup de fouet aux marchés... et conduiront à un afflux plus important de fonds passifs et actifs étrangers", a déclaré un gestionnaire de fonds basé à Séoul, qui n'a pas souhaité être nommé.

Le sentiment a également été favorisé par un rebond régional, alors que la fin d'un rallye des prix des produits de base a donné lieu à des spéculations selon lesquelles des semaines de girations du marché pourraient avoir pris en compte l'impact économique du conflit Russie-Ukraine.

Les poids lourds Samsung Electronics et SK Hynix ont mené les gains, avec un bond de 2,45 % et 1,69 %, respectivement.

Les sociétés de plateforme Naver et Kakao ont également bondi de 8,54 % et 8,58 %, respectivement, marquant toutes deux leurs plus fortes hausses en près de deux ans, aidées par les espoirs de Yoon de trouver des moyens de supprimer les obstacles réglementaires pour les opérateurs de plateforme.

Sur le marché principal, les investisseurs institutionnels ont englouti 765,4 milliards de wons (622,58 millions de dollars) d'actions, tandis que les étrangers ont vendu pour 426,4 milliards de wons d'actions.

Le won a terminé à 1 228,3 par dollar sur la plate-forme de règlement onshore, soit 0,71 % de plus que sa clôture précédente.

(1 $ = 1 229,4100 wons)