Le Kazakhstan prévoit d'augmenter les taxes sur les sociétés minières et de réduire les subventions aux carburants pour équilibrer son budget, tout en empruntant pour développer la route maritime entre la Chine et l'Europe en contournant la Russie, a déclaré à Reuters le ministre de l'économie Alibek Kuantyrov.

Le pays d'Asie centrale, riche en pétrole et en minerais, où un certain nombre de grandes entreprises étrangères telles que Glencore ont des activités minières, a augmenté les dépenses publiques ces dernières années en réponse à l'épidémie de COVID-19 et à la guerre en Ukraine.

Une redistribution plus importante et plus équitable des richesses est également une priorité politique pour le président Kassym-Jomart Tokayev, qui a promis de lutter contre les inégalités dans cette ancienne république soviétique de 20 millions d'habitants, coincée entre la Russie et la Chine.

Le Kazakhstan a déjà augmenté de 50 % le taux de la taxe sur l'extraction minière pour les métaux négociés en bourse et de 30 % pour les autres minéraux solides cette année, mais M. Kuantyrov a déclaré que le nouveau code fiscal que le cabinet est en train de rédiger laissait une marge de manœuvre pour d'autres augmentations.

"Nos taux d'imposition sur l'extraction des minerais sont parmi les plus bas du monde", a-t-il déclaré lors d'une interview. "Je pense que nous pouvons les augmenter de 10 à 20 %.

En temps utile, le taux d'imposition sera plus faible pour les entreprises qui raffinent et traitent les minéraux au niveau national, et la taxe sera appliquée aux ventes plutôt qu'à la production, a déclaré Kuantyrov, ajoutant que le nouveau code fiscal serait soumis au parlement l'année prochaine.

Le gouvernement souhaite également augmenter le taux de TVA pour la plupart des secteurs, qui est actuellement de 12 %, tout en le réduisant pour les secteurs "socialement importants", tels que les denrées alimentaires de base et les médicaments.

"Nous envisageons différentes options : 16, 18, 20 %", a déclaré M. Kuantyrov.

Le gouvernement souhaite taxer plus lourdement les banques et continuera à réduire les subventions aux carburants, une mesure annoncée au début de l'année.

"(Le prix du carburant) augmentera progressivement de 10 à 20 tenges (2 à 5 cents) tous les six mois", a-t-il déclaré.

CONTOURNER LA RUSSIE

Le Kazakhstan souhaite moderniser ses installations logistiques le long du corridor médian, une route reliant la Chine à l'Europe via la mer Caspienne et le Caucase, a déclaré M. Kuantyrov, un projet dont le coût est estimé à 20 milliards de dollars par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement.

L'Union européenne promeut ce corridor comme un moyen de contourner la Russie, dans un contexte d'impasse avec Moscou suite à son invasion de l'Ukraine, et d'ouvrir les marchés de l'Asie centrale enclavée.

"Nous sommes en pourparlers avec eux (la BERD), ils sont très intéressés par l'investissement", a déclaré M. Kuantyrov. "Nous sommes en train de choisir les projets qui créeront le plus de valeur.

Il a indiqué que le gouvernement souhaitait faire financer une grande partie des coûts par des partenariats public-privé dans lesquels les investisseurs supportent les coûts, mais qu'il était également prêt à emprunter jusqu'à 10 milliards de dollars auprès de la BERD et d'autres créanciers au cours des trois prochaines années.

(1 $ = 445,2500 tenge) (Reportage de Mariya Gordeyeva et Tamara Vaal ; Rédaction d'Olzhas Auyezov ; Rédaction de Toby Chopra et Kim Coghill)