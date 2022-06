Le Kenya annule la vente d'euro-obligations, blâme la hausse des rendements - médias locaux

Le Kenya a déclaré en janvier qu'il émettrait une nouvelle obligation souveraine pour l'exercice 2021/22 (juillet-juin) afin de combler en partie un déficit budgétaire de 7,5 %.

Le ministre des Finances Ukur Yatani a déclaré aux journaux Daily Nation et Business Daily que l'obligation n'était plus réalisable, accusant le conflit en Ukraine d'avoir poussé les taux d'intérêt à la hausse et d'avoir fait doubler les rendements de l'euro-obligation précédente du Kenya à 12 %.

Le Kenya a fait sa dernière incursion sur le marché en juin dernier, lorsqu'il a vendu un euro-obligation d'un milliard de dollars qui a reçu des ordres d'un peu moins de 6 milliards de dollars.

"L'année dernière, nous avons emprunté à six pour cent et aujourd'hui, le taux dépasse les 12 pour cent. Ce n'est plus faisable. C'est pourquoi nous continuons d'explorer les options pour examiner un certain nombre de banques qui peuvent nous avancer l'argent à un taux moins élevé", a déclaré Yatani au Daily Nation.

(1 $ = 117,0500 shillings kenyans)