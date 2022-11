Le Kenya déploie des troupes au Congo pour aider à mettre fin à des décennies d'effusion de sang

Les sept pays de la Communauté d'Afrique de l'Est (CAE), que le Congo a rejoint cette année, ont convenu en avril de mettre en place une force commune pour combattre les milices dans l'est du Congo. Les troupes kenyanes se joindront à un contingent du Burundi.

Malgré les milliards de dollars dépensés pour l'une des plus grandes forces de maintien de la paix des Nations Unies, plus de 120 groupes armés continuent d'opérer dans de vastes étendues de l'est du Congo, y compris les rebelles du M23, que le Congo a accusé à plusieurs reprises le Rwanda de soutenir. Kigali dément ces allégations.

L'Ouganda a déjà envoyé des troupes au Congo dans le cadre d'un déploiement distinct pour chasser les militants armés liés à l'État islamique, l'un des groupes en guerre dans l'est du Congo.

"Nous avons tous intérêt à ce que la République démocratique du Congo soit stable et que sa sécurité soit assurée", a déclaré le président Ruto lors d'une cérémonie d'envoi des troupes à Nairobi, la capitale du Kenya.

M. Ruto a déclaré que les Nations Unies et l'Union africaine avaient apporté un soutien "tacite" au déploiement kenyan. Un porte-parole de l'ONU n'a pas immédiatement répondu à une demande de confirmation de l'approbation formelle du déploiement par l'organisation.

Une source de l'ONU a déclaré à Reuters qu'il y avait une certaine incertitude autour du déploiement du Kenya parce que Nairobi voulait un financement international, ce qui nécessite un mandat officiel du Conseil de sécurité de l'ONU ou de l'UA.

"Nous avons travaillé très dur pour mobiliser la communauté internationale afin de soutenir la force est-africaine", a déclaré le ministre kényan de la défense, Aden Duale, lors de la manifestation.

Mercredi matin, plusieurs milliers de personnes ont organisé une manifestation dans la ville de Bukavu, dans l'est du Congo, contre la force régionale car, ont-ils dit, certains de leurs "ennemis" sont des pays membres de la Communauté d'Afrique de l'Est.