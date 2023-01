Le Kenya ne fera pas défaut sur le paiement de sa dette -Président Ruto

Le gouvernement de Ruto, qui a pris le pouvoir en septembre, s'est engagé à limiter les emprunts commerciaux coûteux en faveur de sources moins onéreuses comme la Banque mondiale, afin de réduire la pression du service de la dette.

La dette publique de la nation d'Afrique de l'Est a bondi pendant une campagne de construction d'infrastructures sous le prédécesseur de Ruto, Uhuru Kenyatta, ce qui a suscité des avertissements des agences de notation.

"Notre pays ne fera pas défaut. Je tiens à vous donner mon assurance. Notre pays ne manquera pas à ses obligations. Nous avons mis un frein à tout nouvel emprunt", a déclaré M. Ruto lors d'une large interview accordée aux médias kenyans.

Il a ajouté que le gouvernement avait pour objectif de collecter 1 trillion de shillings (8,11 milliards de dollars) d'impôts supplémentaires au cours des 24 prochains mois, et a réitéré les plans visant à réduire les emprunts de 300 milliards de shillings au cours de l'année fiscale actuelle qui se termine fin juin.

Comme d'autres économies frontalières, le Kenya a trouvé presque impossible de lever des fonds sur les marchés obligataires internationaux en 2022 en raison d'une flambée des rendements.

En juin, il a été contraint d'annuler l'émission prévue d'une euro-obligation et cherche d'autres sources de financement.

En février de l'année dernière, l'agence de notation Fitch a déclaré que la hausse des niveaux d'endettement des gouvernements et des taux d'intérêt mondiaux augmentait le risque d'abaissement de la note de crédit dans pas moins de 10 pays africains, le Kenya, le Ghana, le Lesotho, la Namibie, le Rwanda et l'Ouganda étant les plus menacés.

(1 $ = 123,3000 shillings kenyans)