Le Kenya s'efforce d'éviter une interdiction d'athlétisme après de nouveaux cas de dopage

Le pays d'Afrique de l'Est est mondialement connu pour ses coureurs de demi-fond et de fond, qui ont remporté de nombreuses médailles d'or aux Jeux olympiques et aux championnats du monde et ont réalisé des temps records aux marathons.

Après avoir fait face à des accusations d'utilisation généralisée de médicaments améliorant les performances pendant plusieurs années, la puissance de l'athlétisme a récemment été secouée par un nombre croissant de ses coureurs testés positifs.

Une interdiction laisserait ses athlètes dans l'incapacité de concourir au niveau mondial et nuirait gravement à la réputation du pays dans ce sport.

"Nous ne laisserons pas des individus sans éthique ruiner la réputation du Kenya par le dopage", a déclaré vendredi sur Twitter le ministre kényan des sports, Ababu Namwamba. "Nous devons vaincre le dopage et ses auteurs".

Le gouvernement a indiqué à l'organe directeur qu'il s'engageait à verser un montant annuel de 5 millions de dollars au cours des cinq prochaines années pour la lutte contre le dopage, selon le journal Daily Nation.

Il prend également des "mesures fermes" et s'est engagé à appliquer une "tolérance zéro" envers le dopage, a déclaré M. Namwamba.

Cette semaine, le gouvernement kenyan a écrit à World Athletics pour tenter d'écarter une éventuelle interdiction. Un porte-parole de World Athletics a confirmé à Reuters la réception de la lettre.

Cinquante-cinq athlètes kenyans sont actuellement interdits et huit provisoirement suspendus, selon l'Unité d'intégrité de l'athlétisme (AIU), un organisme indépendant formé par World Athletics pour lutter contre le dopage dans le sport.

Le Kenya est un pays de "catégorie A" selon les règles antidopage de l'athlétisme mondial, ce qui signifie que ses athlètes doivent subir au moins trois contrôles d'urine et de sang sans préavis, hors compétition, avant les grands événements.

Il existe actuellement sept pays de catégorie A, dont le Belarus, l'Éthiopie et l'Ukraine.

L'AIU a déclaré dans un courriel qu'elle avait reçu une déclaration du gouvernement kenyan mais qu'elle n'avait pas de réponse.

Parmi les Kenyans pris en flagrant délit d'utilisation de substances interdites figurent la gagnante du marathon de Boston 2021, Diana Kipyokei, et sa compatriote Betty Wilson Lempus, qui ont été provisoirement suspendues le mois dernier pour avoir utilisé de l'acétonide de triamcinolone.

En avril, la championne kényane du 10 000 mètres des Jeux du Commonwealth 2014 et de l'Afrique, Joyce Chepkirui, a été bannie pour une période de quatre ans, remontant à 2019, pour une anomalie dans le passeport biologique de l'athlète.