Le Kenya supprime la subvention de l'essence après que le président ait prévenu qu'elle n'était pas viable.

Parmi les principaux défis que le nouveau président devra relever, citons la réduction du coût élevé des carburants et des denrées alimentaires dans l'économie la plus dominante d'Afrique de l'Est, tout en s'attaquant aux mesures de subventionnement qui, selon les décideurs politiques, pourraient vider les caisses du pays.

Ruto a déclaré dans un discours après avoir prêté serment mardi que les subventions avaient été coûteuses et sujettes à des abus, notamment en provoquant des pénuries artificielles des produits subventionnés.

Tard mercredi, l'Autorité de régulation de l'énergie et du pétrole a fixé de nouveaux prix plus élevés pour l'essence, le diesel et le kérosène, qui est couramment utilisé pour la cuisine par de nombreux ménages.

L'essence a augmenté de 13 %, le diesel de 18 % et le kérosène de 16 % par rapport au mois précédent.

Le régulateur a supprimé la subvention sur l'essence, mais l'a maintenue sur le diesel et le kérosène, affirmant que ces prix auraient pu augmenter encore plus.

Les analystes ont déclaré qu'il était probable que les nouvelles hausses poussent l'inflation encore plus haut, à partir d'un sommet de 8,5 % sur cinq ans en août.

Comme dans d'autres parties du monde, l'inflation kenyane s'est accélérée, principalement en raison des effets d'entraînement d'un bond des prix du pétrole brut. Elle s'élevait à environ 5 % au début de l'année 2022.

En juin, le ministère des Finances a déclaré que le Kenya pourrait manquer de fonds pour subventionner les coûts du carburant si les prix continuaient à augmenter, poussant la dette publique à des niveaux insoutenables.

"Le gouvernement actuel est entre le marteau et l'enclume", a déclaré Aly-Khan Satchu, un analyste économique et le PDG du conseiller en investissement Rich Management.

"Ce que nous voyons ici, c'est qu'au lieu d'opter pour le choc et l'effroi de la levée de toutes les subventions en une seule fois, ils le font de manière plus progressive."