Le ministère de l'Intérieur du Kenya a déclaré mercredi qu'il avait suspendu les activités locales du projet de crypto-monnaie Worldcoin jusqu'à ce que les organismes publics compétents aient certifié l'absence de risques pour les Kényans.

Le projet fondé par Sam Altman, PDG d'OpenAI, a été lancé la semaine dernière. Dans certains pays, les utilisateurs reçoivent également des crypto-monnaies gratuites dans le cadre de la création d'un nouveau "réseau d'identité et financier".

"Les agences compétentes en matière de sécurité, de services financiers et de protection des données ont entamé des enquêtes et des investigations pour établir l'authenticité et la légalité des activités susmentionnées", a déclaré le ministre de l'intérieur, Kithure Kindiki, dans un communiqué.