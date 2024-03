Le ministère des affaires étrangères du Kirghizstan a exhorté les citoyens de ce pays d'Asie centrale à éviter tout voyage inutile en Russie après une fusillade meurtrière imputée à des migrants de la région.

Ces événements ont renforcé le sentiment anti-immigrant existant en Russie, en particulier à l'égard des travailleurs migrants originaires des pays d'Asie centrale, majoritairement musulmans.

Mardi, un tribunal russe a placé en détention provisoire un homme originaire du Kirghizstan, accusé d'avoir hébergé les quatre auteurs présumés de la fusillade, qui sont d'origine tadjike. Ces quatre personnes et trois autres d'origine tadjike soupçonnées de complicité sont également en détention provisoire.

L'État islamique a déclaré être responsable de l'attentat et a diffusé une vidéo du massacre, qui a fait 139 morts et 182 blessés. Le groupe n'a identifié aucun des assaillants.

Des vidéos et des photographies diffusées en ligne semblent montrer les suspects en train d'être torturés. Le Kremlin a refusé de commenter l'affaire et de nombreux hommes politiques russes ont fait l'éloge des agents de sécurité impliqués dans les arrestations.

Des centaines de milliers de personnes originaires du Tadjikistan, de l'Ouzbékistan et du Kirghizstan travaillent en Russie, et certaines ont déjà déclaré qu'il leur était devenu plus difficile de le faire. Certains passagers, par exemple, refusent de monter dans des taxis dont le chauffeur est tadjik.

Dans un avis publié cette semaine, le ministère kirghize des affaires étrangères a invité ses ressortissants à ne se rendre en Russie qu'en cas de nécessité et, s'ils le font, à s'assurer qu'ils sont toujours en possession de tous les documents requis et à se conformer aux ordres légitimes de la police russe.