Le Kremlin a déclaré lundi que les remarques du secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, concernant les pourparlers sur le déploiement d'armes nucléaires supplémentaires constituaient une escalade.

L'OTAN est en train de discuter du déploiement d'un plus grand nombre d'armes nucléaires, en les retirant du stockage et en les mettant en attente, face à la menace croissante de la Russie et de la Chine, a déclaré M. Stoltenberg au journal The Telegraph.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que les commentaires de M. Stoltenberg semblaient contredire le communiqué de la conférence sur l'Ukraine, qui stipulait que toute menace ou utilisation d'armes nucléaires dans le contexte de l'Ukraine était inadmissible.

"Ce n'est rien d'autre qu'une nouvelle escalade de la tension", a déclaré M. Peskov à propos des remarques de M. Stoltenberg.

La Russie affirme que les États-Unis et leurs alliés européens poussent le monde au bord de la confrontation nucléaire en donnant à l'Ukraine des armes d'une valeur de plusieurs milliards de dollars, dont certaines sont utilisées contre le territoire russe.

La Russie et les États-Unis sont de loin les plus grandes puissances nucléaires du monde, détenant environ 88 % des armes nucléaires de la planète, selon la Federation of American Scientists.

Selon le Bulletin of the Atomic Scientists, les États-Unis disposent d'une centaine d'armes nucléaires non stratégiques B61 déployées dans cinq pays européens : l'Italie, l'Allemagne, la Turquie, la Belgique et les Pays-Bas. Les États-Unis disposent de 100 autres armes de ce type à l'intérieur de leurs frontières.

La Russie possède environ 1 558 ogives nucléaires non stratégiques, mais les experts en contrôle des armements affirment qu'il est très difficile d'en déterminer le nombre exact en raison du secret qui les entoure.