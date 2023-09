Le Kremlin a déclaré mardi qu'il n'avait "rien à dire" au sujet des affirmations de responsables américains selon lesquelles le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un prévoyait de se rendre en Russie ce mois-ci pour rencontrer le président Vladimir Poutine et discuter de la fourniture d'armes à Moscou pour l'Ukraine.

La porte-parole du Conseil national de sécurité des États-Unis, Adrienne Watson, a déclaré lundi que les négociations sur les armes entre la Russie et la Corée du Nord progressaient activement.

"Nous disposons d'informations selon lesquelles Kim Jong Un s'attend à ce que ces discussions se poursuivent et à ce qu'elles incluent un engagement diplomatique au niveau des dirigeants en Russie", a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Ces commentaires ont été faits après que le New York Times a cité des responsables américains et alliés anonymes qui ont déclaré que Kim Jong Un prévoyait de se rendre en Russie dès la semaine prochaine pour rencontrer M. Poutine.

Interrogé sur la possibilité de confirmer ces entretiens, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a répondu : "Non, je ne peux pas : "Non, je ne peux pas. Il n'y a rien à dire".

Alors que l'isolement de la Russie à cause de sa guerre en Ukraine s'est accru, les analystes affirment que la Corée du Nord est devenue de plus en plus importante pour elle. Pour la Corée du Nord, les relations avec la Russie n'ont pas toujours été aussi chaleureuses qu'à l'apogée de l'Union soviétique, mais le pays tire aujourd'hui des bénéfices évidents du besoin d'amis de Moscou.

Moscou et Pyongyang ont démenti les allégations américaines selon lesquelles la Corée du Nord aurait fourni des armes à la Russie, mais les deux pays promettent de renforcer leur coopération en matière de défense.

Le ministre russe de la défense, Sergei Shoigu, qui s'est rendu à Pyongyang en juillet pour assister à des démonstrations d'armes comprenant des missiles balistiques nord-coréens interdits, a déclaré lundi que les deux pays discutaient de la possibilité d'organiser des exercices militaires conjoints.

"Tout comme vous pouvez reconnaître une personne à ses amis, vous pouvez reconnaître un pays à ses fréquentations", a déclaré Keir Giles, Senior Consulting Fellow du programme Russie et Eurasie de Chatham House. "Dans le cas de la Russie, cette compagnie se compose aujourd'hui en grande partie d'autres États voyous.

Ce voyage serait la première visite à l'étranger de Kim depuis plus de quatre ans et la première depuis la pandémie de coronavirus.

Bien qu'il ait effectué plus de voyages à l'étranger que son père en tant que dirigeant, les déplacements de Kim sont souvent entourés de secret et d'une grande sécurité. Contrairement à son père, dont on disait qu'il n'aimait pas prendre l'avion, Kim a utilisé son jet personnel de fabrication russe pour certains de ses déplacements, mais des responsables américains ont déclaré au Times qu'il pourrait emprunter un train blindé pour traverser la frontière terrestre que la Corée du Nord partage avec la Russie.

Selon Andrei Lankov, spécialiste de la Corée du Nord à l'université Kookmin de Séoul, il est probable que Kim veuille mettre l'accent sur le soutien de la Russie et cherche à conclure des accords sur les ventes d'armes, l'aide et l'envoi d'ouvriers en Russie.

Les États-Unis ont récemment imposé des sanctions à trois entités qu'ils accusent d'être liées à des contrats d'armement entre la Corée du Nord et la Russie.

La Corée du Nord a procédé à six essais nucléaires depuis 2006 et a testé plusieurs missiles au cours des dernières années.

La Russie s'est jointe à la Chine pour s'opposer à de nouvelles sanctions contre la Corée du Nord, bloquant ainsi l'initiative des États-Unis et divisant publiquement le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) pour la première fois depuis qu'il a commencé à punir Pyongyang en 2006.