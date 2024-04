Le Kremlin a rejeté lundi une information selon laquelle les services de renseignement militaire russes seraient à l'origine du mystérieux "syndrome de La Havane" dont souffrent les diplomates et les espions américains dans le monde entier.

Insider, un groupe de médias d'investigation axé sur la Russie et basé à Riga, en Lettonie, a rapporté que des membres d'une unité du renseignement militaire russe (GRU), connue sous le nom de 29155, avaient été placés sur les lieux d'incidents sanitaires signalés concernant le personnel américain.

L'enquête menée pendant un an par Insider en collaboration avec 60 Minutes et Der Spiegel (Allemagne) a également révélé que des membres importants de l'unité 29155 avaient reçu des récompenses et des promotions pour des travaux liés à la mise au point d'"armes acoustiques non létales".

Il ne s'agit pas du tout d'un nouveau sujet ; pendant de nombreuses années, le thème du "syndrome de La Havane" a été exagéré dans la presse et, dès le début, il a été lié à des accusations contre la Russie", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, lorsqu'il a été interrogé au sujet du rapport.

"Mais personne n'a jamais publié ou exprimé de preuves convaincantes de ces accusations infondées, où que ce soit", a ajouté M. Peskov. "Par conséquent, tout ceci n'est rien d'autre que des accusations infondées et sans fondement de la part des médias.

Une enquête des services de renseignement américains, dont les conclusions ont été rendues publiques l'année dernière, a conclu qu'il était "très peu probable" qu'un adversaire étranger soit responsable de cette maladie, signalée pour la première fois par des fonctionnaires de l'ambassade des États-Unis à La Havane, la capitale cubaine, en 2016.

Les symptômes de l'affection comprennent des migraines, des nausées, des trous de mémoire et des vertiges.

Le rapport d'Insider indique que le premier incident lié aux symptômes du "syndrome de La Havane" pourrait avoir eu lieu avant 2016.

Il précise que "des attaques ont probablement eu lieu deux ans plus tôt à Francfort, en Allemagne, lorsqu'un employé du gouvernement américain en poste au consulat a été assommé par quelque chose qui s'apparente à un puissant faisceau d'énergie".

Le Congrès américain a adopté la loi Havana en 2021, autorisant le département d'État, la CIA et d'autres agences gouvernementales américaines à verser des indemnités aux employés et à leurs familles touchés par le mal pendant leur mission.