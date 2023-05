Le London Metal Exchange (LME) a déclaré mercredi qu'il avait conclu un accord avec le courtier en marchandises Sucden Financial Limited (SFL) en vertu duquel Sucden paierait une pénalité financière de 100.000 livres (125.460 dollars).

La bourse, le plus ancien et le plus grand marché de métaux industriels au monde, a déclaré que le règlement a été convenu après une enquête du LME qui a commencé à la suite de l'activité de négociation qui a eu lieu le 3 mai 2019 et qui a coïncidé avec la session de négociation de Zinc Kerb Ring du même jour.

"Au cours de l'enquête, le LME a conclu qu'entre le 3 mai 2019 et mars 2021 au moins, SFL n'a pas organisé et contrôlé ses affaires internes de manière responsable et efficace avec des systèmes de gestion des risques appropriés et adéquats pour dissuader les cas potentiels d'abus de marché", a déclaré le LME dans un avis.

Sucden s'est montré ouvert et coopératif avec le LME pendant l'enquête et a déjà renforcé ses systèmes de gestion des risques et ses contrôles afin de prévenir les cas potentiels d'abus de marché en ce qui concerne ses activités au LME, a déclaré la bourse.

Sucden n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

(1 $ = 0,7971 livre)