Le LME n'interdira pas le métal de Nornickel car la société russe n'est pas sous sanctions britanniques -sources

Les sources de l'industrie métallurgique craignent qu'une interdiction des métaux de Nornickel ne déstabilise à nouveau le marché du nickel du LME. Le commerce désordonné du 8 mars a entraîné la suspension du commerce du nickel pendant plus d'une semaine et l'annulation de toutes les transactions ce jour-là.

Si des sanctions étaient imposées à Nornickel, la bourse devrait suspendre son métal. Le LME a interdit l'aluminium produit par Rusal en 2018 lorsque le département du Trésor américain a imposé des sanctions au géant russe de l'aluminium.

"Ils ne vont rien faire à ce stade, ils respectent les directives du gouvernement britannique", a déclaré l'une des sources.

La Grande-Bretagne, ainsi que ses alliés occidentaux, imposent des sanctions aux élites, aux banques et aux industries stratégiques russes depuis que la Russie a envahi l'Ukraine - mais jusqu'à présent, aucune sanction n'a été prise sur l'achat de métal russe.

Le LME a déclaré vendredi qu'il continuait à évaluer les sanctions que la Grande-Bretagne a imposées en juin à Potanin, connu comme le "roi du nickel" de la Russie.

"Nous avons évalué les détails des sanctions et ce qu'elles peuvent signifier pour le LME, ses participants et les marques Norilsk", a déclaré le LME. "Ce processus est en cours et nous informerons le marché dès que nous aurons obtenu plus de clarté."

Nornickel est un important producteur de nickel et de cobalt, deux matériaux cruciaux pour les batteries des véhicules électriques. Elle produit également du cuivre apprécié pour ses propriétés de conducteur d'électricité. Ces trois produits sont approuvés pour la livraison dans le cadre des contrats du LME.

Le LME a refusé de dire quelle quantité de métal de Nornickel fait l'objet d'un mandat LME - un document juridique qui confère le droit de propriété du métal à son détenteur.

La Russie fournit environ 10% du nickel mondial, 6% de l'aluminium et environ 3,5% du cuivre. Une interdiction du métal russe pourrait entraîner des pénuries et une nouvelle flambée des prix à un moment où l'inflation est élevée dans le monde.

Les prix du nickel sont en hausse depuis le début de l'année en raison d'une forte demande et d'un déstockage. L'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février a donné un nouvel élan.

La flambée à un record au-dessus de 100 000 $ la tonne dans un commerce désordonné le 8 mars, déclenché par le groupe chinois Tsingshan Holding Group et d'autres réduisant leurs positions courtes, a conduit le LME à suspendre les échanges pendant plus d'une semaine.

La Bourse a également annulé tous les échanges de nickel le 8 mars, ce pour quoi elle est poursuivie par le fonds spéculatif américain Elliott Associates et Jane Bourse Global Trading.