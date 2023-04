Le LME nomme M. Williamson président intérimaire de son conseil d'administration

Le London Metal Exchange (LME) a nommé John Williamson, actuellement directeur non exécutif, au poste de président intérimaire du conseil d'administration à compter du 28 avril, a annoncé vendredi la plus ancienne bourse et le plus grand marché de métaux industriels au monde.

M. Williamson remplacera Gay Huey Evans, qui quittera ses fonctions à la fin du mois d'avril, alors que le LME, qui appartient à Hong Kong Exchanges and Clearing, est aux prises avec les conséquences de sa décision de suspendre le commerce chaotique du nickel en mars 2022. "Ces dernières années ont présenté des défis à la fois pour l'industrie et pour l'entreprise, mais je suis certain que le LME continuera à jouer son rôle de place de marché mondiale vitale pour la fixation des prix et le commerce des métaux", a déclaré M. Williamson dans son communiqué. Il y a un an, la Banque d'Angleterre et la Financial Conduct Authority ont lancé une enquête sur la façon dont le LME a suspendu le commerce du nickel le 8 mars 2022 après que les prix ont doublé pour atteindre un record de plus de 100 000 dollars la tonne en quelques heures. Depuis lors, la bourse a pris des mesures pour relancer son contrat sur le nickel, toujours en difficulté, pour prévenir les distorsions du marché, pour améliorer la surveillance des risques et sa propre transparence. La connaissance approfondie de notre activité et la vaste expérience internationale de M. Williamson nous seront précieuses pour faire avancer notre programme de deux ans visant à renforcer et à améliorer nos marchés", a déclaré Matthew Chamberlain, directeur général du LME, dans le communiqué.