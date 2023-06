Le London Metal Exchange (LME) a déclaré vendredi avoir reçu une demande d'approbation du nickel produit par la société chinoise Quzhou Huayou Cobalt New Material Co. pour livraison dans le cadre de son contrat sur le nickel.

La bourse, le plus ancien et le plus grand marché de métaux industriels au monde, a tenté de rétablir la liquidité de son contrat sur le nickel, qui a été touché par la crise commerciale de l'année dernière, avec des réformes, qui comprennent l'adoption rapide de nouvelles sources de nickel de classe I de haute pureté qui se négocie sur le LME.

"Huayou est la première marque de nickel à avoir déposé une demande d'inscription à la suite de la procédure accélérée introduite par le LME en mars 2023", a déclaré le LME.

D'autres demandes de ce type sont attendues dans les mois à venir, selon la bourse.

"Compte tenu de la croissance attendue de la production de nickel de classe 1 à partir de nouvelles sources, l'approche accélérée du LME et la dispense de frais pour les nouvelles marques de nickel du LME visent à encourager l'augmentation des stocks et de la liquidité du contrat, sans assouplir nos exigences en matière de métallurgie ou d'approvisionnement responsable", a déclaré le LME.