Le LME va commander une étude indépendante sur le chaos du marché du nickel

Le LME, le plus ancien et le plus grand marché mondial des métaux industriels, a introduit le mois dernier des limites de prix quotidiennes supérieures et inférieures de 15 % pour tous ses métaux livrés physiquement et pour le cobalt réglé en espèces.

La bourse a suspendu les échanges de nickel le 8 mars après que les prix aient grimpé de plus de 50 % pour atteindre 100 000 dollars la tonne. L'activité a repris le 16 mars lorsqu'elle a lancé les limites de prix quotidiennes et la fourniture de données sur les échanges de nickel de gré à gré pour la première fois.

La flambée des prix a été attribuée à la couverture de positions courtes par l'un des principaux producteurs de nickel au monde, le groupe chinois Tsingshan Holding. Le LME a déclaré que les importantes positions courtes provenaient principalement du marché de gré à gré (OTC).

La bourse a également déclaré qu'elle souhaitait introduire la déclaration des transactions de gré à gré de manière générale et qu'une première étape consistait à étendre la fourniture de la déclaration quotidienne des positions de gré à gré, comme cela est actuellement mis en œuvre pour le nickel, à d'autres métaux.

Le LME a déclaré qu'il se réjouissait de l'annonce faite par les régulateurs financiers britanniques qui ont déclaré lundi qu'ils allaient examiner la manière dont la bourse a géré l'arrêt des échanges de nickel le mois dernier.

Il a ajouté qu'il commanderait également un examen indépendant des événements qui ont conduit à la suspension des échanges afin d'essayer d'éviter qu'une telle situation ne se reproduise.