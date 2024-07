Le ministère libanais de l'énergie a repoussé la date limite à laquelle les entreprises peuvent soumissionner pour les droits d'exploration des champs pétroliers et gaziers offshore dans le cadre du troisième cycle d'octroi de licences, selon une annonce faite lundi par l'Administration libanaise du pétrole.

La décision reporte la date limite du 3 juillet 2024 au 17 mars 2025, affirmant que cela donnerait suffisamment de temps pour suivre "l'accélération des développements régionaux et internationaux" et trouver des moyens d'attirer plus d'intérêt de la part des entreprises. (Reportage de Maya Gebeily ; Rédaction de Jan Harvey)