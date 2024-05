Le Livret A : collecte toujours en retrait par rapport à 2023

Le 22 mai 2024 à 15:38

Le Livret A a enregistré une collecte de 1,48 milliard d’euros en avril, selon les données de la Caisse des Dépôts. Le Livret de développement durable et solidaire (LDDS) a connu un flux d’argent positif à hauteur de 0,72 milliard d’euros le mois dernier. Ces deux livrets continuent de connaitre un début d’année en retrait par rapport à 2023. En avril 2023, ils avaient collecté respectivement 2,33 milliards d’euros et 1,15 milliard d’euros.



Le Livret A et LDDS ont attiré 11,32 milliards d'euros depuis le 1er janvier contre 28,86 milliards d'euros sur la même période l'année dernière.



L'encours total sur les deux produits a atteint 576,2 milliards d'euros à fin avril, dont 423 milliards pour le Livret A et 153,2 milliards d'euros pour le LDDS.



De son côté, le Livret d'épargne populaire a connu une décollecte de 0,27 milliard le mois dernier, limitant sa collecte depuis le début de l'année à 3,99 milliards d'euros.