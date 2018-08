Le Livret A connait un regain de popularité en juillet

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La collecte du Livret A a connu un sursaut en juillet par rapport au mois précédent, a annoncé la Caisse des dépôts. Les Français y ont placé 880 millions d’euros après 280 millions d’euros en juin. Il fait cependant moins bien qu'en juillet 2017, où il avait collecté 1,15 milliard d’euros. Sur les sept premiers mois de 2018, la collecte s’est élevée à 9,99 milliards d'euros contre 10,68 milliards sur la même période un an plus tôt. Le Livret de développement durable et solidaire a pour sa part attiré 210 millions d'euros le mois dernier après 240 millions en juin.L'encours total sur les deux produits a atteint 387,8 milliards d'euros à fin juillet, dont 281,7 milliards pour le Livret A et 106,1 milliards d'euros pour le Livret de développement durable et solidaire.