Le London Metal Exchange interdit certains métaux russes dans les entrepôts britanniques

La bourse, qui appartient à Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd, a déclaré dans un communiqué qu'il y avait un risque important que les personnes recevant ce métal des entrepôts britanniques soient frappées par des coûts supplémentaires très élevés.

Le gouvernement britannique a imposé le 15 mars des droits supplémentaires de 35 % sur les importations de cuivre, de plomb, d'aluminium primaire et d'alliage d'aluminium russes. https://bit.ly/3uQsu3T

Certains membres du LME ont demandé l'interdiction des métaux russes dans son système, mais le plus grand et le plus ancien lieu d'échange de métaux au monde a déclaré qu'il n'irait pas au-delà de ce que les sanctions du gouvernement britannique contre la Russie imposent.

L'aluminium produit par Rusal et le cuivre produit par Norilsk Nickel et JSC Uralelektromed ne pouvaient être livrés dans les entrepôts agréés du LME en Grande-Bretagne que s'ils avaient été exportés de Russie avant le 25 mars, a déclaré le LME.

Rusal et Norilsk n'étaient pas immédiatement disponibles pour un commentaire.

Le LME a déclaré que sa suspension concernait également le plomb et l'alliage d'aluminium fabriqués par Rusal et trois autres producteurs.

La Grande-Bretagne dispose de deux sites approuvés pour les entrepôts du LME, à Hull et à Liverpool, mais ils contiennent très peu de métal. Aucun des quatre métaux suspendus n'est actuellement stocké dans les entrepôts britanniques du LME, selon les données du LME.

Les installations du LME à Liverpool, cependant, ont 1 416 tonnes de nickel. Le nickel n'est pas suspendu et ne figure pas sur la liste britannique des droits supplémentaires, même si la société russe Norilsk Nickel est l'un des plus grands producteurs mondiaux.