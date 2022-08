Le Loonie enregistre une baisse hebdomadaire alors que les données sur l'emploi au Canada déçoivent.

Le huard se négociait 0,5 % plus bas à 1,2935 pour le billet vert, ou 77,31 cents américains, après avoir touché son niveau le plus faible depuis le 19 juillet, à 1,2984. Pour la semaine, la devise était en baisse de 1,1 %, sa plus grande perte hebdomadaire en sept semaines.

"La divergence des chiffres de l'emploi de ce matin entre le Canada et les États-Unis est le principal moteur de la faiblesse du CAD aujourd'hui", a déclaré Tony Valente, cambiste senior FX chez AscendantFX.

"Le fait que le chiffre américain ait battu (les attentes) d'un tel montant ... a jeté de l'eau froide sur un pivot précoce de la Fed sur le front des taux."

La croissance de l'emploi aux États-Unis s'est accélérée de façon inattendue en juillet, portant le niveau de l'emploi au-dessus de son niveau pré-pandémique et fournissant la preuve la plus solide à ce jour que l'économie n'est pas en récession.

Les rendements obligataires ont grimpé et le dollar américain a bondi par rapport à un panier de devises principales, car les investisseurs ont augmenté les paris que la Fed augmenterait de trois quarts de point de pourcentage en septembre.

On s'attend également à ce que la Banque du Canada opte pour une hausse de taux surdimensionnée le mois prochain, malgré des données montrant que l'économie canadienne a supprimé 31 000 emplois en juillet, manquant les attentes des analystes qui tablaient sur une augmentation de 20 000.

Le prix du pétrole, l'une des principales exportations du Canada, s'est établi à 89,01 $ le baril, soit une hausse de 0,5 %, mais se négocie toujours près de son plus bas niveau depuis février.

Les rendements des obligations d'État canadiennes ont augmenté sur l'ensemble de la courbe alors que les rendements des bons du Trésor américain ont grimpé en flèche.

L'obligation à 10 ans a augmenté de 6,8 points de base à 2,734 %, mais est inférieure de 8,8 points de base au rendement de l'obligation américaine équivalente.