Prends-ça dans tes dents, Bernard Arnault ! Voilà une façon un peu triviale, un peu brutale aussi, de résumer ce qui est arrivé aux marchés actions hier, trahis par le Luxe en Europe et la Technologie aux Etats-Unis. Les échos négatifs sur les négociations concernant le plafond de la dette aux Etats-Unis et les craintes pour la dynamique économique future ont lourdement pesé dans la balance. Aujourd'hui, les investisseurs ont rendez-vous avec Janet Yellen et la dernière mouture du compte rendu de la réunion de politique monétaire de la Fed.

Au début, j'avais prévu d'écrire que les actions ont lâché du lest hier, un peu comme un élastique qu'on tend et qui lâche un peu brutalement. En réalité, l'explication est un peu plus subtile que cela puisque les replis sont assez ciblés. Par exemple en Europe, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et dans une moindre mesure l'Allemagne n'ont pas beaucoup souffert. Mais la France si, avec un CAC40 qui a reculé de 1,3%, soit plus forte amplitude des 15 dernières séances et la seconde plus forte des 39 dernières séances. Bon, vous me direz, ça ne fait pas un gros plongeon non plus et vous aurez raison. Mais en période de faible volatilité, la variation attire l'attention, d'autant qu'elle a été accompagnée d'une baisse proche de Nasdaq et du S&P500 aux Etats-Unis, qui ont tous deux perdu un peu plus de 1%.

Pas besoin de chercher midi à quatorze heures, ces baisses ont la même cause que les hausses qui dominent depuis le début de l'année : les grosses valeurs technologiques aux Etats-Unis et les poids-lourds du luxe en France. Parce que bien sûr, ce qui marche en phase d'ascension fonctionne aussi dans l'autre sens. Quand la masse restreinte des grosses entreprises qui font le marché part dans un sens, c'est elle qui dicte la couleur des indices. Hier à Paris, les baisses de LVMH (-5%), Hermès (-6,5%), Kering (-3%) et L'Oréal (-1,6%) ont pesé lourd dans la balance. Le CAC40 aurait même glissé plus sévèrement si TotalEnergies (+2%) et Sanofi (+0,8%) n'avaient pas pris le contrepied. Depuis quelques jours, on se demandait chez Zonebourse pourquoi les déceptions sur l'économie chinoise ne s'étaient pas répercutées sur les entreprises du luxe. Peut-être qu'il fallait un peu de maturation. Beaucoup de théories ont circulé pendant la séance sur cette brutale désaffection pour le luxe. J'ai vu ou entendu les habituelles prises de bénéfices après les records de mai, les craintes d'un ralentissement de la consommation aux Etats-Unis, le signal ésotérico-informatique de vente du secteur après que l'action Hermès a touché 2000 EUR et d'autres explications rigolotes. L'hypothèse d'une sécurisation des bénéfices avant un contexte moins favorable tient la route : avant la séance d'hier, l'indice Stoxx Europe 600 gagnait 8% et le Stoxx Luxe 10 près de 24% en 2023. Sur un an, le Stoxx Luxe 10 est à +57% contre +8% au Stoxx Europe 600 (et +16% au Nasdaq 100). C'était peut-être un peu excessif, malgré toutes les qualités de l'industrie.

Le Nasdaq 100 justement, qui a perdu lui aussi du terrain à cause des dégagements sur Apple, Microsoft et compagnie. Même schéma que sur le CAC40, avec des variations un peu moins sauvages. Mais là aussi, les dégagements sur les gagnants 2023 ont alimenté la baisse. Il faut ajouter en parallèle que les négociations sur le plafond de la dette américaine patinent, puisqu'après avoir semblé relativement proches dimanche, les deux clans se sont éloignés mardi. Tout cela est très politique, si bien que la dramaturgie fait partie du processus.

L'agenda macro du jour est assez fourni. L'inflation britannique publiée à 8h00 est très attendue, surtout après un net regain de tension sur les Gilts, l'obligation britannique à 10 ans, dont le rendement a dépassé 4% pour la première fois depuis l'automne dernier. Les investisseurs se focaliseront ensuite autour de 16h00 sur d'éventuels commentaires sur le plafond de la dette en provenance de Janet Yellen, invitée d'un colloque organisé par le Wall Street Journal. Enfin, la Fed publiera le compte rendu de sa dernière réunion de politique monétaire à 20h00.

Sur le front des sociétés, quelques résultats de technologiques sont en vue aux Etats-Unis, notamment ceux de Nvidia en soirée, après Intuit ou Agilent hier soir. Nvidia a atteint depuis quelques publications le statut de faiseur de tendances au même titre qu'Apple ou Microsoft, ce qui en fait un acteur incontournable de la cote américaine. N'oublions pas qu'avec 760 Mds$ de capitalisation, le spécialiste des processeurs graphiques s'est hissé à la 5e position des capitalisations américaines, loin devant Berkshire Hathaway, Tesla ou Meta. Nvidia dont le patron vient d'ailleurs d'avertir les parlementaires américains qu'une "guerre des puces" avec la Chine pourrait être désastreuse pour la "Tech" américaine. L'article est en une du Financial Times ce matin. Pour rester dans la technologie, un petit mot de Renault aussi. Oui, j'ai bien associé Renault et Technologie, même si la capitalisation du constructeur français est 84 fois inférieure à celle de Nvidia. Le groupe a bien compris qu'il faut changer la perception du public sur ses produits pour rivaliser. Dans le prolongement de ce qui a été annoncé plus tôt dans l'année avec Qualcomm et Google, Renault a annoncé un partenariat avec Valeo dans le cadre du "véhicule défini par un logiciel", ou SDV, pour Software Defined Vehicule. En d'autres termes et pour grossir le trait, le constructeur français veut rejoindre la success-story initiée par Tesla, qui veut que le Californien ait créé une voiture autour d’un logiciel pendant que ses concurrents essayaient de faire entrer un logiciel dans une voiture. C'est une histoire de changement de narration, un sujet que j'aborde régulièrement ici. Et c'est plutôt malin de la part de Renault. Rendez-vous dans quelques années pour voir si l'histoire s'est concrétisée.

Le rouge est mis en Asie Pacifique ce matin, sauf en Inde, entre les prises de profits en Europe et aux Etats-Unis et le retour de la bouteille à moitié vide du côté du plafond de la dette. Le Japon et la Chine Continentale perdent -0,5%. Hong Kong est plutôt en repli de -1% et l'Australie de -0,6%. La Corée du Sud est à l'équilibre. Les indicateurs avancés européens laissent présager une poursuite de la contraction dans les premiers échanges. Le CAC40 perdait 1,08% à 7300 points peu après l'ouverture.

Les temps forts économiques du jour

L'inflation britannique (8h00) et l'indice Ifo allemand de confiance des affaires (10h00) précèderont les stocks pétroliers américains (16h30) et la publication des minutes de la dernière réunion de la Fed. Il y aura aussi une allocution publique de Janet Yellen autour de 16h00 lors d'un événement organisé par le WSJ. Tout l'agenda ici.

L'euro flirte avec 1,08 USD. L'once d'or recule à nouveau à 1961 USD. Le pétrole rebondit, avec un Brent de Mer du Nord à 76,22 USD le baril et un brut léger américain WTI à 72,34 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans se renforce 3,71%. Le bitcoin se négocie 27 300 USD.

Les principaux changements de recommandations

Air France-KLM : Bernstein passe de sousperformance à performance de marché.

Julius Bär : RBC reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 73 à 69 CHF.

KBC : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 87 à 85 EUR.

Leonardo : Goldman Sachs passe d'acheter à neutre en visant 12 EUR.

National Grid : Credit Suisse reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 1250 à 1280 GBp.

PSP Swiss Property : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 120 à 110 CHF.

Sinch : J.P. Morgan passe de neutre à surpondérer en visant 55 SEK.

Sonova : Oddo BHF reste neutre avec un objectif de cours réduit de 265 à 248 CHF.

SUSE : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 24 à 21 EUR.

Varta : Goldman Sachs passe de neutre à vendre en visant 15 EUR.

Vivendi : Barclays passe de surpondérer à pondération ligne en visant 11,25 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

La nomination de Slawomir Krupa aux commandes de la Société Générale a été entérinée.

TotalEnergies prend une participation de 20% dans la société finlandaise Ductor.

Renault et Valeo étendent leur collaboration dans le domaine du véhicule défini par logiciel (SDV).

TBC, distributeur de pneumatiques américain codétenu par Michelin et Sumitomo, va vendre son portefeuille de magasins de détail (NTB et Tire Kingdom) à Mavis Tire Express Service.

Legrand émet 700 M€ d'obligations liées au développement durable.

A l'issue de l'OPA simplifiée sur Electricité de France, l'Etat français détient 97,6% du capital.

Gaussin veut lever 30 M€ via 8 M€ d'obligations classiques et 22 M€ par placement privé via la plateforme Lumo.

Pas très en avance, Eurobio Scientific annonce avoir obtenu en avril les premiers marquages CE IVDR de tests PCR de sa gamme EurobioPlex.

Genfit annonce une publication concernant NIS2+ dans le Journal of Hepatology.

Le petit coin de la dilution : la justice consulaire belge décale sa décision sur la faillite de Pharmasimple (cotation suspendue) au 5 juin.

Elles ont publié / Elles doivent publier : Derichebourg, Ober, Aramis...

Dans le monde

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)

Agilent : le titre perd 7% hors séance après la publication des résultats trimestriels.

Intuit : le titre perd 5% hors séance après la publication des résultats trimestriels.

Kingfisher : le temps pluvieux au Royaume-Uni et en France nuit à ses ventes.

Marks and Spencer : affiche un bénéfice annuel en recul de 7,8%.

Palo Alto : le titre gagne 4% hors séance après la publication des résultats trimestriels et le relèvement des objectifs annuels.

Annonces importantes (et moins importantes)