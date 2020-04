Le Luxembourg emprunte à taux négatifs face au coronavirus

Luxembourg (awp/afp) - Le Luxembourg a émis un emprunt obligataire de 2,5 milliards d'euros à taux négatif, une première pour ce petit pays noté "AAA" par plusieurs agences de notation, a annoncé mercredi son ministère des Finances.

"Le succès de cet emprunt permettra à l'État de renforcer son coussin de liquidité, tout en garantissant la mise en oeuvre des mesures du programme de stabilisation de l'économie, pour faire face à la crise du Covid-19", a commenté dans un communiqué le ministre luxembourgeois des Finances, Pierre Gramegna.

Les banques luxembourgeoises BCEE, BIL et BGL BNP Paribas figurent parmi les chefs de file de l'opération aux côtés de la Société Générale et de la Deutsche Bank.

Le taux pondéré moyen appliqué aux deux tranches de l'emprunt (de respectivement 1,5 et 1 milliard d'euros) s'affiche à -0,035%, "ce qui signifie que l'opération s'est soldée avec un surplus au profit de la Trésorerie de l'Etat", a précisé le ministère.

L'opération ouverte mardi fait suite aux mesures de soutien à l'économie luxembourgeoise annoncées fin mars pour contrer le ralentissement économique engendré par le coronavirus.

Le gouvernement dirigé par le libéral Xavier Bettel a prévu 8,8 milliards d'euros (soit plus de 14% du PIB luxembourgeois) pour soutenir l'économie via des reports de charges pour les entreprises, des garanties pour les crédits et une aide directe non-remboursable aux petites entreprises et aux indépendants de 5.000 euros.

L'Etat prévoit aussi de prendre en charge 80% des salaires dans 15.000 entreprises touchées par un chômage partiel, ce qui représente plus de 100.000 salariés soit un quart des salariés en poste dans le pays.

Le Luxembourg a entamé lundi la première phase de son déconfinement avec la réouverture des chantiers, des magasins de bricolage et des déchetteries avant la reprise graduelle des écoles prévue tout au long du mois de mai.

Le Luxembourg recensait 3.618 cas d'infection au coronavirus et 78 décès pour une population totale de 625.000 habitants, selon les derniers chiffres officiels.

afp/al