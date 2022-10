Le MAF de Dubaï met en attente la vente de ses actifs de refroidissement urbain -sources

Le promoteur de centres commerciaux du Moyen-Orient Majid Al Futtaim (MAF) a décidé de mettre en veilleuse ses projets de cession de ses actifs de refroidissement urbain, ont déclaré à Reuters deux sources au fait de la question.

MAF de Dubaï, qui n'a pas répondu à une demande de commentaire, a engagé HSBC en 2020 pour le conseiller sur la vente potentielle des centrales de refroidissement liées à ses hôtels et centres commerciaux, qui, selon les sources, pourraient atteindre environ 500 millions de dirhams (136 millions de dollars).

La raison pour laquelle MAF a décidé de mettre ses projets en attente n'a pas été immédiatement précisée.

MAF a été fondé par l'homme d'affaires émirati Majid Al Futtaim, dont le décès à la fin de l'année dernière a été annoncé par le souverain de Dubaï, Cheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum, qui lui a rendu hommage comme l'un des pionniers de l'émirat.

Al Futtaim a été classé troisième homme d'affaires arabe le plus riche par le magazine Forbes en 2021 avec une fortune familiale de 3,6 milliards de dollars. Depuis sa mort, MAF est passé par le processus de succession à ses héritiers et compte désormais neuf actionnaires, a déclaré le directeur général du groupe, Alain Bejjani, à Reuters en août.

Les centrales de refroidissement urbain, qui fournissent de l'eau glacée par des tuyaux isolés pour refroidir les bureaux, les bâtiments industriels et résidentiels, ont été développées comme une alternative plus économique et plus écologique à la climatisation.

La vente de cette activité faisait partie d'une stratégie commerciale de MAF visant à céder ce qu'elle considérait comme un actif non essentiel et à consolider ses liquidités après la pandémie de coronavirus et les fermetures et restrictions qui ont suivi aux Émirats arabes unis et dans d'autres pays où elle opère. (1 $ = 3,6726 dirhams des EAU) (Reportage de Hadeel Al Sayegh ; Montage d'Alexander Smith)