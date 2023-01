Le Machu Picchu et le chemin des Incas au Pérou sont fermés en raison des protestations.

Des dizaines de Péruviens ont été blessés après une nouvelle flambée de tension vendredi, lors d'affrontements entre la police et les manifestants. Les forces de sécurité de la capitale Lima ont utilisé des gaz lacrymogènes pour repousser les manifestants qui lançaient des bouteilles de verre et des pierres, alors que des incendies brûlaient dans les rues.

Quelque 46 personnes ont été tuées dans les affrontements qui durent depuis des semaines et neuf autres dans des accidents de la route liés aux barricades érigées au milieu des protestations.

Dans la région de Cusco, la porte d'entrée du Machu Picchu, la grande mine de cuivre Antapaccay de Glencore a suspendu ses activités vendredi après que des manifestants ont attaqué les locaux - l'un des plus grands du pays - pour la troisième fois ce mois-ci.

Les aéroports d'Arequipa, de Cusco et de la ville de Juliaca, dans le sud du pays, ont également été attaqués par des manifestants, portant un nouveau coup à l'industrie touristique péruvienne.

Les autorités culturelles de Cusco ont déclaré dans un communiqué que "compte tenu de la situation sociale actuelle dans laquelle sont plongés notre région et le pays, la fermeture du réseau de sentiers incas et du Machu Picchu a été ordonnée, à partir du 21 janvier et jusqu'à nouvel ordre".

L'imposante citadelle inca est une attraction touristique majeure, avec plus d'un million de visiteurs par an, bien que ce nombre ait été réduit en raison de la pandémie.

Des manifestations secouent le Pérou depuis que l'ancien président Pedro Castillo a été évincé en décembre après avoir tenté de dissoudre le corps législatif pour empêcher un vote de destitution.

Les troubles, qui jusqu'à cette semaine étaient concentrés dans le sud du Pérou, ont incité le gouvernement à étendre l'état d'urgence à six régions, réduisant ainsi certains droits civils.