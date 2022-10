Le Mahathir de Malaisie craint que Najib ne soit libre si le parti corrompu gagne les élections.

Najib a commencé une peine de 12 ans de prison en août après avoir été condamné dans la première de plusieurs affaires liées au pillage de milliards de dollars du fonds d'État 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

La Malaisie doit organiser des élections générales dans les semaines à venir après que le Premier ministre Ismail Sabri Yaakob a dissous le Parlement lundi, cédant à la pression des factions de l'Organisation nationale unie des Malais (UMNO) au pouvoir qui restent fidèles à Najib et aux autres personnes accusées de corruption.

S'exprimant un jour plus tard, Mahathir a prévenu que l'UMNO s'empresserait de faire libérer Najib de prison par une grâce royale et de faire baisser des dizaines d'autres accusations de corruption s'il remporte les élections.

"S'ils parviennent à gagner et à former le gouvernement, c'est leur premier objectif, et non le bien-être du peuple", a déclaré Mahathir, qui a été deux fois Premier ministre, lors d'une conférence de presse.

Les poursuites pénales contre le président de l'UMNO, Ahmad Zahid Hamidi, qui fait face à 47 accusations de corruption dans une affaire sans rapport avec 1MDB, seront également baissées, a déclaré Mahathir.

Najib et Zahid ont tous deux plaidé non coupable, affirmant qu'ils sont victimes d'une vendetta politique.

Ils ont tous deux été poursuivis, ainsi que d'autres dirigeants du parti, après que l'UMNO a perdu les élections de 2018 pour la première fois dans l'histoire de la Malaisie, les électeurs ayant puni le parti pour 1MDB et d'autres scandales de corruption.

Après avoir dirigé le pays pendant 22 ans jusqu'en 2003, Mahathir est sorti de sa retraite pour forger une coalition afin de vaincre Najib, son ancien protégé, mais cette alliance s'est effondrée en 2020, mettant fin au deuxième passage de Mahathir en tant que Premier ministre et permettant à l'UMNO de se frayer un chemin vers le pouvoir.

Aujourd'hui âgé de 97 ans, Mahathir a déclaré qu'il défendrait son siège parlementaire lors des élections et qu'il était prêt à travailler avec quiconque pour vaincre l'UMNO.

L'UMNO espère obtenir un mandat suffisamment important lors des prochains scrutins pour former le gouvernement seul, sans les partenaires de coalition qu'il avait sous l'administration d'Ismail.

Malgré la revendication de vengeance politique de Najib, le vaste scandale 1MDB a impliqué des institutions financières et des fonctionnaires de haut rang dans le monde entier. Au moins six pays ont ouvert des enquêtes.

Les enquêteurs ont déclaré que quelque 4,5 milliards de dollars ont été volés à 1MDB - cofondé par Najib au cours de sa première année en tant que Premier ministre en 2009 - et que plus d'un milliard de dollars sont allés à des comptes liés à Najib.

Le ministère américain de la Justice a qualifié cette enquête de sa plus grande enquête sur la kleptocratie.

Najib a déclaré avoir été trompé par les responsables de 1MDB.

D'autres leaders de l'opposition ont également critiqué l'UMNO pour avoir fait pression en faveur d'élections anticipées à un moment où l'économie ralentit.

"L'un des objectifs explicites ou implicites de l'UMNO lors des élections générales est de libérer Najib et les autres protagonistes du scandale 1MDB de toute responsabilité pénale", a déclaré Lim Kit Siang, l'un des leaders du Parti d'action démocratique de l'opposition, dans un communiqué.