Le Maire annonce 45 mds d'euros d'aide aux entreprises et ménages touchés par le Covid-19

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le gouvernement français prévoit d'accorder 45 milliards d'euros d'aide immédiate aux entreprises et aux salariés touchés par l'épidémie de coronavirus, a annoncé mardi le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire.

Dans un entretien accordé à RTL, Bruno Le Maire a déclaré que les projections provisoires indiquaient que la réponse à l'épidémie de coronavirus réduirait de 1% le produit intérieur brut (PIB) de la France en 2020. Le gouvernement prévoit de présenter dans la journée une loi de finances révisée pour 2020 avec cette nouvelle prévision, a déclaré le ministre.

"Chacun doit comprendre qu'il y a une guerre économique et financière. Elle sera durable et violente. Elle doit mobiliser toutes nos forces, au niveau national, européen et du G7", a-t-il affirmé.

