Le Maire de France : La priorité est de redémarrer les réacteurs nucléaires le plus vite possible

Lors d'une conférence de presse au siège du gestionnaire de réseau RTE, M. Le Maire a également déclaré que l'objectif était toujours de revenir à une capacité de production nucléaire de 50GW pour le réseau au début de 2023.

La production d'énergie nucléaire française est à son plus bas niveau depuis 30 ans pour l'année, en raison d'un nombre sans précédent de pannes sur le parc de 56 réacteurs d'EDF, dont plus de la moitié sont hors service en raison de problèmes de corrosion et de maintenance programmée.