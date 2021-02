Le Maire pas favorable à des rachats étrangers d'entreprises électroniques

PARIS, 15 février (Reuters) - Bruno Le Maire a fait état lundi de projets de rachat d'entreprises européennes du secteur des composants électroniques par des groupes étrangers auxquels il a dit ne pas être favorable.

"On sait aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de projets de rachat auxquels nous ne sommes pas favorables, sur lesquels nous serons très vigilants avec des instruments qui sont à notre disposition", a dit le ministre français de l'Economie au cours d'une conférence de presse. (Michel Rose et Bertrand Boucey)