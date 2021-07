Le Maire s'inquiète du risque économique d'une nouvelle vague épidémique mondiale

VENISE, 10 juillet (Reuters) - Une nouvelle vague épidémique due au COVID-19 est à l'heure actuelle la menace la plus aiguë pesant sur les principales économies mondiales, a estimé samedi Bruno Le Maire en marge du G20 Finances à Venise.

"Les prévisions économiques sont très bonnes pour les économies du G20, et le seul obstacle sur la voie d'un rebond économique solide et rapide est le risque d'une nouvelle vague" épidémique, a dit en anglais le ministre français des Finances et de l'Economie à des journalistes.

"Nous devons tous, partout dans le monde, améliorer notre couverture vaccinale", at-il ajouté. (Reportage Leigh Thomas, version française Sophie Louet)