Le Malawi reçoit 2,9 millions de doses de vaccin contre le choléra alors que l'épidémie se propage

L'envoi du vaccin intervient alors que le bilan de l'épidémie, qui a débuté en mars, s'élève à 207 morts, selon les chiffres du ministère de la Santé du Malawi.

L'OMS a facilité l'achat du vaccin oral contre le choléra grâce aux fonds de l'alliance mondiale pour les vaccins Gavi. L'UNICEF a soutenu la livraison des doses à partir d'un stock d'urgence mondial.

Le ministre de la Santé du Malawi, Khumbize Kandodo Chiponda, a déclaré dans un communiqué de l'OMS et de l'UNICEF que la campagne de vaccination serait menée au cours des prochaines semaines, mais aucune date de début n'a été donnée.

"La campagne ciblera 2,9 millions de Malawites, comprenant des adultes et des enfants âgés d'un an et plus, vivant dans des districts fortement touchés par le choléra", a précisé M. Chiponda.

Une précédente campagne de vaccination contre le choléra en mai 2022 a touché plus d'un million et demi de personnes.