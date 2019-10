Le Mali annonce avoir "neutralisé" 50 "ennemis", libéré 36 soldats

BAMAKO, 19 octobre (Reuters) - L'armée malienne a annoncé samedi avoir "neutralisé" une cinquantaine d'"ennemis" et être parvenue à libérer une trentaine de ses soldats lors d'une contre-offensive lancée après la double attaque du 30 septembre contre ses bases militaires.

Une cinquantaine "d'ennemis ont été neutralisés", une trentaine blessés et l'équipement détruit, a indiqué l'armée dans un communiqué. Trente-six soldats - sur la soixantaine portés disparus après l'attaque de fin septembre - ont été libérés, a-t-elle ajouté.

L'attaque du 30 septembre contre deux bases militaires du centre du pays - l'une des plus meurtrières de l'année pour l'armée malienne - s'est soldée par la mort de 38 soldats et a été revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM), lié à Al Qaïda. (Tiemoko Diallo, Marine Pennetier pour le service français)